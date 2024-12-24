Çaykur Rizespor'dan Serdar Dursun hamlesi!

Süper Lig'in ilk yarısını 3-0'lık Göztepe mağlubiyetiyle tamamlayan Çaykur Rizespor, ikinci yarıya odaklandı. Takımdaki eksik noktaları tamamlamak ve ligin ikinci bölümünde üst sıralara tırmanmak isteyen Atmacalar, transfer için de düğmeye bastı.



SERDAR DURSUN GÜNDEMDE



Eyüpspor'da kadro dışı bırakılan Jonjo Shelvey'nin yanı sıra bir de ileri uca takviye yapmak isteyen Karadeniz ekibi, Alanyaspor'un tecrübeli golcüsü Serdar Dursun'u gündemine aldı.



GÖRÜŞME YAPILACAK



Akdeniz ekibiyle 2026'ya kadar kontratı bulunan oyuncu için görüşme yapılacak.



SERDAR ALINIRSA BİRİ GÖNDERİLECEK



Teknik direktör İlhan Palut'un Martin Minchev ve Vaclav Jurecka'dan istediği performansı alamamasından dolayı bu bölgeye transfer istediği belirtildi. Serdar alınırsa iki isimden biriyle yollar ayrılacak.



