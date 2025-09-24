Cavanaugh: 'Türkiye şampiyonada harikaydı'

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Tyler Cavanaugh, takımın yeni transferlerinin yetenekli basketbolcular olduğunu belirtti.Tyler Cavanaugh, Bahçeşehir Koleji'nin Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği medya gününde AA muhabirine açıklamalarda bulundu..Cavanaugh, yeni sezon için heyecanlı olduğunu belirterek,diye konuştu.ABD'li oyuncu, takımın yeni transferleriyle ilgili ise şunları söyledi:Sezon öncesi takımdaki atmosfere değinen Cavanaugh,şeklinde konuştu.Cavanaugh, 2025 FIBA Amerika Kupası'nın üçüncülük maçında Kanada'yı 90-85 mağlup ederek bronz madalya kazanan ABD Milli Takımı'nda oynamasıyla ilgili de şunları söyledi:A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası performansı hakkında ise tecrübeli oyuncu,değerlendirmesinde bulundu.