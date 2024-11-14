Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers'a karşı 114-106 galibiyete ulaşarak, NBA tarihinde sezona 13-0 ile başlayan altıncı takım oldu.



23 sayısının 11'ini maçın son üç dakikasında bulan Donovan Mitchell, ayrıca 13 ribaund alıp 9 da asist ekleyerek takımının en etkili ismi olmayı başardı. Darius Garland 25 sayı bulurken, Evan Mobley ise 14 sayı ve 7 ribaund kaydetti.



Bundan önce NBA'de sezona 13-0 ile başlayan en son takım, 2015-16 sezonuna 24-0 ile başlayarak NBA tarihinde bu alandaki rekorun sahibi olan Golden State Warriors olmuştu.



76ers cephesinde ise Jared McCain, sol diz sakatlığının iyileşme süreci kapsamında arka arkaya gecelerde oynamayan Joel Embiid ve ayrıca Paul George'un yokluğunda, kariyer rekoru 34 sayıya ulaştı. Kelly Oubre Jr. 20 sayı bulurken, Caleb Martin 18 sayı ekledi.



Gecenin diğer sonuçları:



Pacers 90-94 Magic

Celtics 139-114 Nets

Bulls 124-123 Knicks

Pelicans 88-106 Thunder

Clippers 103-111 Rockets

Pistons 120-127 Bucks

Wizards 130-139 Spurs

Grizzlies 123-128 Lakers

Timberwolves 98-106 Trail Blazers

Suns 104-127 Kings



