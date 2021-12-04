Cassano: "Ronaldo'dan mesaj aldım"

Antonio Cassano, Cristiano Ronaldo'yu eleştirmesinin ardından Portekizli yıldızdan mesajlar aldığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Cassano: 'Ronaldo'dan mesaj aldım'
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04 Aralık 2021 17:01
İtalyan eski futbolcu Antonio Cassano, Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.

"SAYGI GÖRMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Ronaldo'dan mesaj aldığını söyleyen Cassano, "Ronaldo bana yazdı. Çok fazla gol attığı ve çok fazla kupa kazandığı için daha fazla saygı görmeyi hak ettiğini söyledi.  Ben gerçeklerden, bunları söylemekten korkmuyorum.  Papa'dan, dünyadaki son insana kadar dünyadaki herkesle yüzleşiyorum" dedi.

"SAKİN VE RAHATA YAŞA"

İtalyan eski futbolcu, "Ronaldo'nun benim telefon numaramı nasıl aldığını öğrenmek için Buffon'u aradım. Buffon, telefon numaramı gazeteciye verdiğini, onun da Ronaldo'ya verdiğini söyledi. Ronaldo bana kendisinin 750'den fazla gol attığını, benim ise 150 gol attığımı söylemek istedi." şeklinde konuştu.

Sözlerine devam eden Cassano, "Sadece bir tek şey söyleyebilirim; sevgili Cristiano, her şeye sahipsin. Bana mesaj atmak yerine sakin ve rahat yaşa. Messi örneğine bakarsak, Messi çevresinde olanları hiç umursamıyor" ifadelerini kullandı.


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