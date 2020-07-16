CAS, Trabzonspor kararını iki hafta sonra verecek

Bugün saat 10.30'da başlayan ve video konferans yöntemiyle yapılan duruşma sona ererken, Bordo-mavili kulüple ilgili kararın iki hafta sonra verileceği ifade edildi.



YAPILAN SAVUNMA SUNUMUNDAN



VIDEO konferans yöntemiyle görüşülecek davaya Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da katılacak. Oyuncu satışları, altyapıya yatırım ve sponsor gelirleriyle ekonomik anlamda büyük atılımlar yapan Trabzonspor'un savunmasında oyuncuların ödemelerini günü gününe alması ve geçmiş borçların da bulunmaması bordo-mavili kulübün elini güçlendiriyor. Ağaoğlu da cezanın kaldırılmamasının bu yapıya zarar vereceğini vurgulayacak.



MANCHESTER CİTY KARARI UMUT OLDU



İtiraza ilişkin kararın davanın görüşüleceği gün sonuçlanacağı duyurulurken, CAS'ın Manchester City'nin cezasını kaldırması Trabzonspor'u umutlandırdı. Bu gelişme ile bordo-mavililer, İngiliz ekibi ile ilgili alınan kararın emsal oluşturmasını bekliyor.



DİĞER TAKIMLARI DA İLGİLENDİRİYOR



İki hafta sonra açıklanacak karar, yalnızca Trabzonspor'u değil Süper Lig'de Avrupa kupaları için mücadele eden tüm takımları ilgilendiriyor.



Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi vizesini garantilediği sıralamaya göre, Trabzonspor'un men cezası onanırsa Sivasspor ve Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi elemesi şansı doğacak. Galatasaray, Alanyaspor ve Fenerbahçe de Avrupa Ligi yarışına devam edecek.



