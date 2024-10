Eski NBA yıldızları Vince Carter ve Chauncey Billups, geçtiğimiz gece düzenlenen törende Basketbol Hall of Fame sınıfına giren 13 isim arasında yer aldı.Carter, 22 sezonluk NBA kariyeri boyunca yaptığı harika smaçları ile global anlamda ismini tanıtırken; Billups ise 2004 yılında Detroit Pistons ile NBA şampiyonluğu kazanarak Finaller MVP'si ödülünün sahibi olmuştu.Haziran ayında 86 yaşında hayatını kaybeden efsanevi figür1960 ABD Olimpiyat takımının bir oyuncusu ve üyesi olarak Hall of Fame'de halihazırda yer alırken, yönetici olarak yaptığı çalışmalardan dolayı bir kez daha listede yerini buldu ve hem oyuncu, hem de yönetici olarak toplamda üç kez bu sınıfa dahil olan ilk isim olarak tarihe geçti.Listeye giren diğer isimler arasında eski NBA yıldızlarıveAvustralyalı yıldızABD kolej koçlarıvelise koçuWNBA yıldızıve bir diğer katkıda bulunanlar olarakveyer aldı.Beş kez All-Star seçilen Billups, 17 yıllık NBA kariyeri boyunca ortalama 15,2 sayı ve 5,4 asist üretti ve yaptığı konuşmada, kariyerinin zorlu geçen ilk günlerini hatırladı:Sekiz kez All-Star seçilen, 2000 yılı Smaç Yarışması'nı kazanmış olan, aynı sene Sidney'de ABD Milli takımıyla Olimpiyat altınını evine götürmeyi başaran ve NBA'de ise maç başına 16,7 sayı, 4,3 ribaund ve 3,1 asist kaydetmiş olan Carter'ın düşünceleri ise şu şekildeydi:Los Angeles Lakers ile beş NBA şampiyonluğu kazanmış ve sekiz NBA savunma ilk beşine seçilmesinin yanında, 1987 senesinde Yılın Savunmacısı ödülünün sahibi olmuştu. Ayrıca Los Angeles Sparks'ı 2001 ve 2002'de WNBA şampiyonluklarına taşımıştı.15 yıllık kariyerinde altı kez All-Star olmuş ve Phoenix Suns tarihinde tüm zamanların en çok sayı atan oyuncusu olmayı başarmıştı. 1976 Olimpiyat altınını kazanan Davis ayrıca 1978'de Yılın Çaylağı ödülünü kazanmıştı.1960'larda ve 1970'lerde 14 NBA sezonu oynamış ve 1970 ve 1973'te New York ile lig şampiyonluğuna ulaşmıştı.Australian Opals için oynarken dünyanın en iyi guardlarından biri olarak tanınmış ve Milli takımının 1996'da Olimpiyat bronz madalyası ve 2000'de gümüş madalya kazanmasına yardımcı olmuştu. WNBA'de ise beş sezon oynamıştı.ise, 14'ü Minnesota Lynx ile olmak üzere toplam 15 WNBA sezonunda dört kez şampiyon olmuş ve sekiz kez All-Star seçilmişti.