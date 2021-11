Los Angeles Lakers veteranı Carmelo Anthony, kariyerinde Lakers ile "her zaman bir bağlantısı" olduğunu söyledi.



SoleSavy ile yaptığı röportajda konuşan eski All-Star oyuncu, bunca yıldan sonra Lakers formasını giymenin kendisi için ne anlama geldiği hakkındaki düşüncelerini paylaştı:



"Her şey yerli yerine oturmuş gibi hissediyorum. Uzun zamandır bir sebepten ötürü Lakers'la bağlantım vardı. Onlara karşı oynadığım zamanlar olsun, Kobe (Bryant) ile arkadaşlığım olsun.... Her zaman serbest oyuncu olduğum yaz dönemlerinde oraya gitme fırsatım olmuştu. Yani her zaman bir şekilde bağlantım vardı.



Ama şu anda, buraya gelme zamanım artık gelmiş gibiydi. Kariyerimin bu noktasında sahip olduğumuz ekiple başarmaya çalıştığımız şeyi düşününce, mükemmel bir zamanlamaydı."



37 yaşındaki Anthony, şu anda 2016-17'den beri en iyi sezonunu geçiriyor ve %50 şut isabetiyle 16.7 sayı ve 3.9 ribaund ortalamaları yakalıyor.