Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Carmelo: "Lakers ile her zaman bir bağım vardı!"

Los Angeles Lakers veteranı Carmelo Anthony, kariyerinde Lakers ile "her zaman bir bağlantısı" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers veteranı Carmelo Anthony, kariyerinde Lakers ile "her zaman bir bağlantısı" olduğunu söyledi.

SoleSavy ile yaptığı röportajda konuşan eski All-Star oyuncu, bunca yıldan sonra Lakers formasını giymenin kendisi için ne anlama geldiği hakkındaki düşüncelerini paylaştı:

"Her şey yerli yerine oturmuş gibi hissediyorum. Uzun zamandır bir sebepten ötürü Lakers'la bağlantım vardı. Onlara karşı oynadığım zamanlar olsun, Kobe (Bryant) ile arkadaşlığım olsun.... Her zaman serbest oyuncu olduğum yaz dönemlerinde oraya gitme fırsatım olmuştu. Yani her zaman bir şekilde bağlantım vardı.

Ama şu anda, buraya gelme zamanım artık gelmiş gibiydi. Kariyerimin bu noktasında sahip olduğumuz ekiple başarmaya çalıştığımız şeyi düşününce, mükemmel bir zamanlamaydı."

37 yaşındaki Anthony, şu anda 2016-17'den beri en iyi sezonunu geçiriyor ve %50 şut isabetiyle 16.7 sayı ve 3.9 ribaund ortalamaları yakalıyor.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal