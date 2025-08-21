UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Samsunspor, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile deplasmanda karşılaşıyor.
CANLI | 1. DEVRE
PANATHINAIKOS: 0
SAMSUNSPOR: 0
11'LER
Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Erik Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Chirivella, Cerin, Bakasetas, Tete, Pellistri, Swiderski
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Dimata, Makoumbou, Ntcham, Emre Kılınç, Marius Mouandilmadji
CANLI | Panathinaikos - Samsunspor
