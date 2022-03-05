Camp Nou'da eldivenler Muslera'da mı olacak?

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Fernando Muslera'nın durumuyla ilgili konuştu.



Muslera'nın Camp Nou'da kalede olup olamayacağıyla ilgili gelen soruya İspanyol teknik adam, "Muslera 3 ay sakatlık yaşadı. Düzeliyor, iyileşiyor. Şu anda içeriden takıma yardımcı olmaya çalışıyor. Onunla konuştum, o daha iyi bilir. Biraz daha zamana ihtiyacı var. 3-4 gün önce takımla çalışmalara başladı." dedi.



Torrent, "Bakacağız, günden güne işler nasıl gidiyor. Fakat önemli olan oyuncunun kendini nasıl hissettiği. Oynamaya hazırsa gelir kendisi söyler. Zamanı varsa söylemesinde de fayda var." ifadelerini kullandı.



İspanyol hoca, "Çok güzel antrenmanlar çıkarıyor. Sahadaki diğer oyunculardan farklı bir pozisyon kalecilik. Onun da zamana ihtiyacı var." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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