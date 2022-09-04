Çağlar Söyüncü için Galatasaray ve Atletico iddiası!

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, yeni isimler de gündeme gelmeye devam ediyor.



Son olarak Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü'yü gündemine alan sarı kırmızılılar için flaş bir iddia ortaya atıldı.



RIDVAN DİLMEN'İN İDDİASI



Spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Çağlar Söyüncü'nün gelecek sezon için Atletico Madrid ile anlaştığını söyledi.



Dilmen yaptığı açıklamada, "Çağlar Söyüncü gelecek sezon için Atletico Madrid ile anlaşmış. Bir yıl kulübede yatacağına Türkiye'ye kiralanabilir." ifadelerini kullandı.



GALATASARAY GÖRÜŞECEK



Bu arada Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde yıldız oyuncunun kiralanması için Leicester City ile görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.





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