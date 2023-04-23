Çağdaş Bodrum adım adım Süper Lig'e

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'ndeki ilk sezonunda zirveden inmeyen Çağdaş Bodrum Spor, adım adım şampiyonluk ve Bodrum'u Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde temsil etmeye koşuyor. Ligde evinde Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'i de 77-69 mağlup ederek iç sahada 13'te 13 yapan Bodrum temsilcisi, 26 haftada 23 galibiyete ulaşarak bitime 4 maç kala şampiyonluk kapısını ardına kadar araladı. Ligde üçüncü sıradaki Mersin BŞB'ye 4 galibiyet fark atarak yarış dışı bırakan Çağdaş Bodrum, takipçisi Yılyak Samsunspor'un alacağı sonuçlara göre şampiyonluk ve tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkışını erken ilan etme şansını artırdı. Çifte bayram yaşayan Bodrumlu basketbolseverleri şimdiden Süper Lig heyecanı sardı.



Bodrum Spor Salonu'ndaki maçın devre arasında Çağdaş Holding CEO'su ve Çağdaş Bodrum Spor Kulüp Başkanı Dağlarca Çağlar'ın sponsor firmalardan Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Onur Orakçıoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ederek takım oyuncularının imzaladığı formayı takdim etti. Takımıyla üst üste 9'uncu galibiyetini alan Antrenör Ender Arslan, "Ligde 4 maçımız kaldı. Ben taraftarımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bodrum'da gerçekten çok güzel bir basketbol atmosferi var. Süper Lig'e adım adım yaklaşıyoruz" dedi.



Kurulduğu günden bu yana kendi sahasında yenilgi almayan Çağdaş Bodrum Spor şampiyonluk yolunda sezonu Yalovaspor, Haremspor, Mersin BŞB ve Finalspor maçlarıyla tamamlayacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ