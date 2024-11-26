Ç.Rizespor'dan Tayyip Talha ve Alioski için açıklama

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'dan Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç ve boşta olan Ezgjan Alioski için transfer açıklaması geldi.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ç.Rizespor'dan Tayyip Talha ve Alioski için açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Kasım 2024 18:21
Son güncelleme 26 Kasım 2024 18:23
Trendyol Süper Lig takımı Çaykur Rizespor'da basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç ve boşta olan Ezgjan Alioski ile ilgili transfer açıklamasında bulundu.

TAYYİP TALHA SANUÇ VE EZGJAN ALIOSKI AÇIKLAMASI

Tayyip Talha Sanuç ve Ezgjan Alioski iddiası için Hasan Yavuz Bakır, "Ezgjan Alioski gündememizde değil. Alioski için transfer girişiminde bulunmadık. Alioski menajerler tarafından da önerilmedi. Şu anda devre arası için sol bek transferi yapmayacağız.

Ocak ayında stoper takviyemiz olacak. Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç'u sezon öncesinde kadromuza katmak istedik. Tayyip Talha transferinde önemli bir aşama katettik ancak Beşiktaş Kulübü'nün planlaması noktasında oyuncu devam kararı oldu ve bu transfer gerçekleşmedi" diye konuştu. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery