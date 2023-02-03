Buz hokeyinde yarı final maçları başlıyor!

Buz Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nde play-off yarı final maçları cumartesi günü oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Buz hokeyinde yarı final maçları başlıyor!
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03 Şubat 2023 14:44
Buz Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nde play-off yarı final maçları cumartesi günü İstanbul'da oynanacak.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12 Kasım 2022'de başlayan ligin normal sezonu 8 Ocak'ta sona erdi.

Ligi ilk dört sırada bitiren Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü, Genç Ankaralılar Spor Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve Çayyolu Gordion Spor Kulübü play-off yarı finaline kalmaya hak kazandı.

Yarın oynanacak play-off yarı final maçlarının programı şu şekilde:

16.15 Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü-Genç Ankaralılar Spor Kulübü (Silivrikapı Buz Pisti ve Spor Tesisi)

19.15 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü-Çayyolu Gordion Spor Kulübü (Silivrikapı Buz Pisti ve Spor Tesisi)

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