Buz hokeyinde yarı final maçları başlıyor!

Buz Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nde play-off yarı final maçları cumartesi günü İstanbul'da oynanacak.



Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12 Kasım 2022'de başlayan ligin normal sezonu 8 Ocak'ta sona erdi.



Ligi ilk dört sırada bitiren Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü, Genç Ankaralılar Spor Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve Çayyolu Gordion Spor Kulübü play-off yarı finaline kalmaya hak kazandı.



Yarın oynanacak play-off yarı final maçlarının programı şu şekilde:



16.15 Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü-Genç Ankaralılar Spor Kulübü (Silivrikapı Buz Pisti ve Spor Tesisi)



19.15 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü-Çayyolu Gordion Spor Kulübü (Silivrikapı Buz Pisti ve Spor Tesisi)





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