Buz hokeyinde İzlanda'ya mağlup olduk

18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu mücadelesinde Türkiye, üçüncü maçında İzlanda'ya 8-4 mağlup oldu.
İzlanda'nın Akureyri kentinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlı takım İzlanda ile karşılaştı.
Şampiyonanın üçüncü maçında İzlanda'ya karşı etkili bir oyun ortaya koyamayan Türkiye, rakibine 8-4 mağlup oldu.
Organizasyonda bir galibiyet iki mağlubiyet alan Türkiye, 3 puanla dördüncü sırada yer alıyor.
Türkiye, şampiyonadaki dördüncü maçını Meksika ile bugün oynayacak.
İzlanda'nın Akureyri kentinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlı takım İzlanda ile karşılaştı.
Şampiyonanın üçüncü maçında İzlanda'ya karşı etkili bir oyun ortaya koyamayan Türkiye, rakibine 8-4 mağlup oldu.
Organizasyonda bir galibiyet iki mağlubiyet alan Türkiye, 3 puanla dördüncü sırada yer alıyor.
Türkiye, şampiyonadaki dördüncü maçını Meksika ile bugün oynayacak.
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