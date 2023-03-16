Buz hokeyinde İzlanda'ya mağlup olduk

18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu mücadelesinde Türkiye, üçüncü maçında İzlanda'ya 8-4 mağlup oldu.



İzlanda'nın Akureyri kentinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlı takım İzlanda ile karşılaştı.



Şampiyonanın üçüncü maçında İzlanda'ya karşı etkili bir oyun ortaya koyamayan Türkiye, rakibine 8-4 mağlup oldu.



Organizasyonda bir galibiyet iki mağlubiyet alan Türkiye, 3 puanla dördüncü sırada yer alıyor.



Türkiye, şampiyonadaki dördüncü maçını Meksika ile bugün oynayacak.





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