Buz Hokeyinde, İzlanda'ya kaybettik

Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Klasman'daki ikinci maçında İzlanda'ya 3-2 yenildi.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de oynanan müsabakada İzlanda'nın gollerini Ragnhildur Kjartansdottir, Sigrun Arnadottir ve Sunna Bjorgvinsdottir atarken, millilerin iki golünü de Betül Taygar kaydetti.
İlk maçında Avustralya'ya 7-0 mağlup olan ay-yıldızlılar, ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.
Milliler, üçüncü maçında 21 Mayıs Cumartesi günü Güney Afrika ile karşılaşacak.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de oynanan müsabakada İzlanda'nın gollerini Ragnhildur Kjartansdottir, Sigrun Arnadottir ve Sunna Bjorgvinsdottir atarken, millilerin iki golünü de Betül Taygar kaydetti.
İlk maçında Avustralya'ya 7-0 mağlup olan ay-yıldızlılar, ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.
Milliler, üçüncü maçında 21 Mayıs Cumartesi günü Güney Afrika ile karşılaşacak.
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