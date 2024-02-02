Formula 1 hayranlarının uzun yıllardır beklediği büyük buluşma gerçekleşti: Lewis Hamilton - Ferrari.



Ferrari resmi sitesinden yaptığı açıklamada 7 kez Dünya Şampiyonu olan Lewis Hamilton ile 2025 yılından itibaren çok yıllı bir sözleşme imzalayacağını açıkladı.



Yakın zamanda Mercedes ile 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalayan 39 yaşındaki Lewis Hamilton, 2024 sezonunu Mercedes'te tamamlamasının ardından takımdan ayrılıp Ferrari'ye katılacak.



Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Hamilton, 103 yarış kazandı, 104 kez pol pozisyonda yer aldı ve an itibariyle F1 tarihinin en başarılı pilotu konumunda.