22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
2-059'
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
0-145'
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
1-159'
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
22:00
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
22:00
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
22:00
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
22:00
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
22:00
22 Ekim
Chelsea-Ajax
22:00
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
22:00
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
0-0DA

Buse Naz Çakıroğlu, dünyada zirvede!

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks'un sıralamasında zirvede yer aldı.

calendar 22 Ekim 2025 20:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Buse Naz Çakıroğlu, dünyada zirvede!
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks'un (World Boxing) açıkladığı dünya sıralamasında kadınlar 51 kiloda birinci sırada yer aldı.

Dünya Boks'un ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan paylaşımda, sıkletlerinde ilk 10 sırada yer alan kadın boksörler açıklandı.

Açıklamada milli boksör Buse Naz Çakıroğlu kadınlar 51 kiloda zirvede yer aldı. Bu kiloda Kazakistanlı Alua Balkibekova'nı ikinci, Finlandiyalı Pihla Kaivo Oja de üçüncü oldu.

Milli sporculardan Büşra Işıldar 75 kiloda ikinci, Hatice Akbaş 54 kiloda üçüncü, Esra Yıldız 57 kiloda ve Şeyma Düztaş +80 kiloda dördüncü, Busenaz Sürmeneli 65 kiloda ve Elif Güneri 80 kiloda beşinci, Sema Çalışkan 70 kiloda altıncı sırada yer aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 9 5 1 3 14 11 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 13 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
