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Bursaspor'un sürpriz golcüsü Aziz Behich

Paul Le Guen önderliğinde başarılı bir ilk yarı geçiren Bursaspor'da Aziz Behich, sürpriz golcü oldu.

Kaynak: AA
Bursaspor'un sürpriz golcüsü Aziz Behich
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27 Aralık 2017 12:24
Bursaspor'da Süper Lig'in ilk yarısı sonunda sol bek oyuncusu Aziz Eraltay, 5 golle takımının en fazla golünü atarak "sürpriz golcü'' oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ligde 17 haftalık periyotta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak topladığı 25 puanla ilk yarıyı 9. sırada tamamlayan Bursaspor, bu süreçte attığı 28 gole karşılık, kalesinde 19 gol gördü.

Bursaspor'da 28 golün 27'sini 10 farklı futbolcu atarken, 1 golü ise Kardemir Karabükspor'un savunma oyuncusu Barış Başdaş kendi kalesine kaydetti.

Yeşil-beyazlılarda en fazla golü, savunmanın solunda görev yapan Aziz Eraltay'ın atması dikkati çekti.

Avustralya Milli Takımı'nın da formasını giyen Aziz Eraltay, 17 haftada attığı 5 golle takımın golcülerini geride bırakarak ''en skorer'' isim oldu.

Yeşil-beyazlıların ''sürpriz golcü"sünü 4'er golle Pablo Martin Batalla, Delarge Dzon ve Bogdan Stancu, 3 golle Jires Kembo, 2'şer golle William Ekong ve Mikel Agu, 1'er golle de Ertuğrul Ersoy, Emmanuel Badu ve Titi izledi.

Aziz atıyor, Bursaspor kaybetmiyor

Bursaspor, Aziz Eraltay'ın bu sezon gol attığı maçları kaybetmedi.

Türk asıllı Avustralyalı oyuncunun bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadığı 8. haftadaki Osmanlıspor maçını yeşil-beyazlılar 3-1 kazandı.

Ligin 10. haftasında Bursaspor'un 4-0 kazandığı Antalyaspor maçında ikinci kez fileleri havalandıran Aziz Eraltay, 11. haftada 2-2 sona eren Kasımpaşa ile 13. haftada Bursaspor'un 2-1 kazandığı Kardemir Karabükspor maçlarında birer gol kaydetti.

Aziz Eraltay, son olarak 14. haftada Bursaspor'un Atiker Konyaspor deplasmanında aldığı 3-0'lık galibiyette takımının son golüne imza atarak bu sezonki gol sayısını 5'e yükseltti.

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