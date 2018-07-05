  •  
    Transferler arka arkaya!
    Anbean BİTEN imzalar!..
  •  
    Trezeguet transfer için yönetimin de karşısında
  •  
    Beşiktaş'a sürpriz golcü! Negredo yerine "Karim"
  •  
    Comolli'den operasyon! Transferde 1 numarası!
  •  
    Cocu BÜYÜK söz verdi! 'Taraftarları coşturacak'

Bursaspor'da Titi ülkesinden döndü

2018-2019 sezonu hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da ülkesinden dönen Titi, antrenmana katıldı.

Kaynak: AA
Bursaspor'da Titi ülkesinden döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Temmuz 2018 13:06
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar kampının dördüncü gününde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakikada sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan, koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Yeşil-beyazlılarda ülkesinden geç dönen Brezilyalı savunma oyuncusu Titi, kampa katılarak takımla antrenmana çıktı.

Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci çalışmasıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için