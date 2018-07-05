Bursaspor'da Titi ülkesinden döndü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar kampının dördüncü gününde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakikada sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan, koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Yeşil-beyazlılarda ülkesinden geç dönen Brezilyalı savunma oyuncusu Titi, kampa katılarak takımla antrenmana çıktı.
Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci çalışmasıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar kampının dördüncü gününde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakikada sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan, koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Yeşil-beyazlılarda ülkesinden geç dönen Brezilyalı savunma oyuncusu Titi, kampa katılarak takımla antrenmana çıktı.
Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci çalışmasıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın