Bursaspor, Büyükçekmece'yi geçti

Frutti Extra Bursaspor, ligde Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 87-85 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bursaspor, Büyükçekmece'yi geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Nisan 2023 23:33
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. hafta açılış mücadelesinde Frutti Extra Bursaspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda 87-85 mağlup etti.

Bu sonuçla Bursa temsilcisi ligde 14. galibiyetini elde ederken, Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 14. yenilgisini yaşadı.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil, Sinem Tetik

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Sajus 10, Harris 11, Weber 8, Crawford 37, Kulvietis 2, Tayfun Erülkü 9, Mehetan Akyel 6, Yesukan Onar 2

Frutti Extra Bursaspor: Auguste 11, Andrews 13, Dudzinski 10, Clemmons 18, Ömer Utku Al 3, Onuralp Bitim 19, Needham 6, Yiğitcan Saybir 7

1 periyot: 16-19

Devre: 41-45

3 periyot: 67-65

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery