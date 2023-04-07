Bursaspor, Büyükçekmece'yi geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. hafta açılış mücadelesinde Frutti Extra Bursaspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda 87-85 mağlup etti.
Bu sonuçla Bursa temsilcisi ligde 14. galibiyetini elde ederken, Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 14. yenilgisini yaşadı.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil, Sinem Tetik
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Sajus 10, Harris 11, Weber 8, Crawford 37, Kulvietis 2, Tayfun Erülkü 9, Mehetan Akyel 6, Yesukan Onar 2
Frutti Extra Bursaspor: Auguste 11, Andrews 13, Dudzinski 10, Clemmons 18, Ömer Utku Al 3, Onuralp Bitim 19, Needham 6, Yiğitcan Saybir 7
1 periyot: 16-19
Devre: 41-45
3 periyot: 67-65
Bu sonuçla Bursa temsilcisi ligde 14. galibiyetini elde ederken, Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 14. yenilgisini yaşadı.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil, Sinem Tetik
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Sajus 10, Harris 11, Weber 8, Crawford 37, Kulvietis 2, Tayfun Erülkü 9, Mehetan Akyel 6, Yesukan Onar 2
Frutti Extra Bursaspor: Auguste 11, Andrews 13, Dudzinski 10, Clemmons 18, Ömer Utku Al 3, Onuralp Bitim 19, Needham 6, Yiğitcan Saybir 7
1 periyot: 16-19
Devre: 41-45
3 periyot: 67-65
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