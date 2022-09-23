Bursa Büyükşehir Belediyespor, Altekma'yı geçti

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley A Grubu maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Altekma'yı 3-1 yendi.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Yasin Okumuş, Bilal Çağlar
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Bahov, Emre Batur, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, Halit Kurtuluş, Radke (Caner Ergül, Halil Dolaşık, Emre Berat Fırat)
Altekma: Emin Gök, Muzaffer Yönet, Kevin Saar, Ertuğrul Gazi Metin, Emir Pınar, Selman Ateş, (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Altay Demirci, Umut Şahin)
Setler: 24-26, 25-14, 25-21, 25-23
Süre: 102 dakika (27, 21, 28, 26)
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Yasin Okumuş, Bilal Çağlar
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Bahov, Emre Batur, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, Halit Kurtuluş, Radke (Caner Ergül, Halil Dolaşık, Emre Berat Fırat)
Altekma: Emin Gök, Muzaffer Yönet, Kevin Saar, Ertuğrul Gazi Metin, Emir Pınar, Selman Ateş, (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Altay Demirci, Umut Şahin)
Setler: 24-26, 25-14, 25-21, 25-23
Süre: 102 dakika (27, 21, 28, 26)
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