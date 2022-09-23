Bursa Büyükşehir Belediyespor, Altekma'yı geçti

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kupa Voley'de Altekma'yı 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Altekma'yı geçti
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23 Eylül 2022 22:31
Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley A Grubu maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Altekma'yı 3-1 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Yasin Okumuş, Bilal Çağlar

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Bahov, Emre Batur, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, Halit Kurtuluş, Radke (Caner Ergül, Halil Dolaşık, Emre Berat Fırat)

Altekma: Emin Gök, Muzaffer Yönet, Kevin Saar, Ertuğrul Gazi Metin, Emir Pınar, Selman Ateş, (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Altay Demirci, Umut Şahin)

Setler: 24-26, 25-14, 25-21, 25-23

Süre: 102 dakika (27, 21, 28, 26)

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