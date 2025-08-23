Premier Lig'in 2. haftasında ligin iki yeni ekibi Burnley ve Sunderland karşılaştı. Burnley'nin ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 1-0 kazandı.
Burnley'e galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Josh Cullen ve 88. dakikada Jaidon Anthony kaydetti.
Bu sonuçla beraber ilk hafta mağlup olan Burnley, ligde galibiyetle tanıştı. Sunderland ise ikinci maçında 3 puanda kaldı.
Ligde gelecek hafta Burnley, Manchester United'a konuk olacak. Sunderland ise Brentford'u ağırlayacak.
