Premier Lig'in 2. haftasında ligin iki yeni ekibi Burnley ve Sunderland karşılaştı. Burnley'nin ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 1-0 kazandı.



Burnley'e galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Josh Cullen ve 88. dakikada Jaidon Anthony kaydetti.



Bu sonuçla beraber ilk hafta mağlup olan Burnley, ligde galibiyetle tanıştı. Sunderland ise ikinci maçında 3 puanda kaldı.



Ligde gelecek hafta Burnley, Manchester United'a konuk olacak. Sunderland ise Brentford'u ağırlayacak.