Burak Yılmaz: "Tek hedefimiz kazanmak"

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Kocaelispor maçı hakkında konuştu.

Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz, ligin 5. haftasında karşılaşacakları Kocaelispor maçına galibiyet parolasıyla çıkacaklarını söyledi.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Yılmaz, kısa zamanda iyi iş çıkardıklarını anlattı.

İlk günkü ciddiyeti koruyarak son haftaya kadar mücadele edeceklerini belirten Yılmaz, "İki maç hiçbir şey değil, ayaklarımız yere basıyor. Kendi içimizde hedeflerimiz var. Ben Gaziantep FK'de olduğum için çok mutluyum. Eğer bir hava yakalarsak hep birlikte Allah izin verirse takımı istediğimiz yere getireceğiz." dedi.


- Yeni oyuncuların adaptasyon ve hazırlık süreci

Yeni gelen oyuncuların adaptasyon ve hazırlık süreci için zamana ihtiyacı olduğuna değinen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Melih ilk maçtan uyumunu gösterdi. Diğer oyuncularımız hazır değildi, hazır olmaya çalışıyorlar, kolay değil. İki haftada hazır olamazlar onları hazır etmeye çalışıyoruz. İki oyuncu daha aramıza katılacak. Yüzde 90 civarında bitti. Onlardan sonra transferi kapatacağız. Hem kendi hedeflerimizi hem de kulübümüzün mali durumunu düşünüyoruz. Yönetimimiz, başkanımız çok büyük çaba sarf ediyor."

- "Tek hedefimiz kazanmak"

Kocaelispor'un durumunu göz önüne alarak buna göre çalışmalar yaptıklarını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Tek hedefimiz kazanmak. Biz kazanmak istiyoruz, karşımızda kim olursa olsun, evimizde kimle oynadığımızın, içeride dışarıda nerede oynadığımızın çok büyük farkı yok. Futbol anlayışımızdan da bunu gördüğünüzü düşünüyorum. Eskiye oranla daha yüksek bir izleyici bekliyoruz ve hep birlikte stadımızda kazanmak istiyoruz. Selçuk İnan'ın buraya emekleri oldu, iyi de bir iş çıkardı. O kendi camiasının, bende kendi camiamın kazanması için her şeyi yapacağız. Bu maç için bizim yakın arkadaş olmamız hepsi magazin."

- Selçuk İnan'ın takımı tanıması

Selçuk İnan'ın takımı tanıyor olmasının rakibe avantaj sağlayabilme olasılığıyla ilgili soruya Yılmaz, şöyle yanıt verdi:

"Belki de o dezavantaj olabilir bilemezsin takımı tanıyor ama oyuncularımın performansını bilemez. Belki çok ekstra performans gösterecek, belki o gün gününde olmayacak. O yüzden Selçuk buraya emekleri olmuş, oyuncular üzerinde etki bırakmış değerli bir teknik direktör. Biz kazanmak için her şeyi yapacağız." 





