26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
19:45
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
21:00
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
20:45

Burak Yılmaz "Djalo, Beşiktaş'ın elindeki stoperlerden farklı"

Beşiktaş, Juventus'tan Tiago Djalo'yu 3,5 milyon euroya kadrosuna katıyor. Burak Yılmaz, eski takım arkadaşı için "Hızlı, atletik ve farklı bir stoper" derken, sakatlık geçmişine de dikkat çekti.

calendar 26 Ağustos 2025 18:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Burak Yılmaz 'Djalo, Beşiktaş'ın elindeki stoperlerden farklı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, Juventus forması giyen Portekizli savunma oyuncusu Tiago Djalo'nun transferini resmen duyurdu. Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki stoperin İstanbul'a geleceğini açıkladı. Transfer için İtalyan devi Juventus'a 3,5 milyon euro bonservis ödenecek.
 
Djalo'nun sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Sağlık testlerinde bir sorun çıkmaması halinde, Portekizli oyuncu siyah-beyazlı formayı resmen giyecek.
 
Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Sports Digitale kanalına Djalo transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. Genç oyuncuyla daha önce Lille'de birlikte şampiyonluk yaşadıklarını hatırlatan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
 
"Djalo ile konuştum. Ona Beşiktaş camiası hakkında gerekenleri söyledim. Taraftarları, ambiyansı ve atmosferi anlattım. Çok değerli ve önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ama kendisinin bir sakatlık süreci vardı, o sakatlık sürecine hakim değilim. Kendisiyle Lille'de bir şampiyonluk yaşadım ve Beşiktaş'ın defansına güç katacağını düşünüyorum."
 
Djalo'nun fiziksel özelliklerine ve oyun tarzına da değinen Burak Yılmaz, şunları söyledi:
 
"Djalo, hızlı bir oyuncu. Beşiktaş'ın elindeki bütün stoperlerinden farklı bir stoper. Daha çabuk, daha atletik. Topu oyuna sokmayı sever ama bazen risk almayı da sever. Onunla sürekli iletişim halinde olup, gereksiz risk almasını engellemek lazım."
 
Tiago Djalo, Juventus'a geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olmuş ancak ciddi sakatlığı nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanmıştı.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.