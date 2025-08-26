Burak Yılmaz 'Djalo, Beşiktaş'ın elindeki stoperlerden farklı'

Beşiktaş , Juventus forması giyen Portekizli savunma oyuncusu Tiago Djalo'nun transferini resmen duyurdu. Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki stoperin İstanbul'a geleceğini açıkladı. Transfer için İtalyan devi Juventus'a 3,5 milyon euro bonservis ödenecek.

Djalo'nun sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Sağlık testlerinde bir sorun çıkmaması halinde, Portekizli oyuncu siyah-beyazlı formayı resmen giyecek.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Sports Digitale kanalına Djalo transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. Genç oyuncuyla daha önce Lille'de birlikte şampiyonluk yaşadıklarını hatırlatan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Djalo ile konuştum. Ona Beşiktaş camiası hakkında gerekenleri söyledim. Taraftarları, ambiyansı ve atmosferi anlattım. Çok değerli ve önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ama kendisinin bir sakatlık süreci vardı, o sakatlık sürecine hakim değilim. Kendisiyle Lille'de bir şampiyonluk yaşadım ve Beşiktaş'ın defansına güç katacağını düşünüyorum."

Djalo'nun fiziksel özelliklerine ve oyun tarzına da değinen Burak Yılmaz, şunları söyledi:

"Djalo, hızlı bir oyuncu. Beşiktaş'ın elindeki bütün stoperlerinden farklı bir stoper. Daha çabuk, daha atletik. Topu oyuna sokmayı sever ama bazen risk almayı da sever. Onunla sürekli iletişim halinde olup, gereksiz risk almasını engellemek lazım."

Tiago Djalo, Juventus'a geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olmuş ancak ciddi sakatlığı nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanmıştı.