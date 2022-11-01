Burak Kapacak, Fenerbahçe'ye gol attı, kayboldu

Fenerbahçe'nin transferin son gününde Fatih Karagümrük'e kiraladığı Burak Kapacak adeta ortalıktan kayboldu. Son olarak Fenerbahçe ile oynanan mücadelede gol atan Burak Kapacak, o günden bu yana kayıplara karıştı.



KAYIP ARANIYOR: BURAK KAPACAK



Fatih Karagümrük'te Andrea Pirlo yönetiminde sırasıyla Giresunspor, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında toplam 27 dakika süre alabilen Burak Kapacak, 9 Ekim'deki Fenerbahçe deplasmanında 73. dakikada oyuna girmiş ve 83. dakikada skoru 4-4'e getiren golü atmıştı. O mücadeleden son dakika yenilen golle 5-4 mağlup ayrılan Karagümrük'te Burak Kapacak adeta kayıplara karıştı.



22 günlük bu sakatlık sürecinde Hatayspor, Ümraniyespor ve Galatasaray maçlarını kaçıran Burak Kapacak'ın sakatlık sebebi belirsizliğini korurken, sahalara dönüş tarihi de bilinmiyor.



HİÇBİR HOCA ÇARE OLMADI



Bursaspor'dan 1.4 milyon euroya Fenerbahçe kadrosuna katılan ve büyük umut beslenen sağ kanat oyuncusu, sarı lacivertli takımda Vitor Pereira, İsmail Kartal ve Jorge Jesus gibi hocalarla çalışma fırsatı buldu. Ancak hiçbir hoca, genç oyuncuya düzenli şekilde forma şansı vermedi. Fenerbahçe formasıyla 7 resmi maça çıkan Burak Kapacak, bu maçlarda gol ve asiste imza atamadı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ