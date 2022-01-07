Burak Elmas'tan Florya için sürpriz karar!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ofis açtırıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Burak Elmas'tan Florya için sürpriz karar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ocak 2022 09:43
Galatasaray'da Burak Elmas başkanlığındaki yeni yönetim ile Teknik Direktör Fatih Terim arasında krize dönüşmeden 'şimdilik' rafa kaldırılan sıkıntılar, yeni bir gelişmeyi beraberinde getirdi.

Elmas, sarı-kırmızılı futbol takımına daha yakın olmak için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ofis açtırma kararı aldı. Cimbom'un patronu böylece teknik ekip ve futbolcularla bire bir ilgilenme fırsatı bulacak, muhtemel sorunları yerinde tespit etme ve anında çözme olanağı bulacak.

İLK ÖRNEK ÖZHAN CANAYDIN

Edinilen bilgiye göre Elmas, haftanın en az 2 günü, tesislerde kendisine tahsis edilecek odada çalışacak. Galatasaray Başkanı, her hafta Ali Sami Yen Kompleksi Nef Stadı ile Metin Oktay Tesisleri arasında mekik dokuyacak. Yönetim kurulu toplantılarının da ayda en az bir kere Florya'da yapılması planlanıyor. Daha önce benzer uygulamayı, rahmetli Başkan Özhan Canaydın; yine Terim'in hoca olduğu dönemde yapmıştı. Burak Elmas o yönetimde futbol şubesi sorumlusuydu.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.