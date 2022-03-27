Burak Elmas: "Hocama laf edildiği zaman masaya yumruk vurdum"

Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurulunda konuşan Başkan Burak Elmas, 'Anlatırsam yer yerinden oynar' sözünü hatırlattı

Abone Ol
Burak Elmas: 'Hocama laf edildiği zaman masaya yumruk vurdum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mart 2022 11:56
Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurulunda konuşan Başkan Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile olan ilişkilerine değindi. Elmas, "Federasyon Başkanının odasında hocama laf edildiği zaman masaya yumruk vurdum" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu ile olan ilişkilerine değinen Elmas, "Türkiye'de batmış bir spor sektörü var. Galatasaray banka onay vermezse tek kuruşunu ortak hesaptan çekemiyor. Herkesin bir fikri var. Yaptığın her şeye bir eleştiri var. Galatasaray sevgim sebebiyle bu yolda çok fazla yara aldım ve üzüldüm. Ama yürümeye devam ettim. Federasyon ile görüştükten sonra 'Anlatırsam yer yerinden oynar' sözünü niye dediğimi biliyor musunuz? Hocama iki maç daha az ceza versinler diye. Federasyon Başkanının odasında hocama laf edildiği zaman masaya yumruk vurdum. Sorun çözülsün diye her masaya kendim oturdum. Galatasaray'ın haklarını savunduğum için vicdanım çok rahat. Türk futbolu batmış durumda. Sektörün en büyük gelir yaratıcısı ve taraftarı olan Fenerbahçe ve Galatasaray kasıtlı olarak birbirleriyle kavga ettirilerek, Türk futbolunu geri kalan yüzde 20 ile yönetme iradesi vardı. Bugün hala var. Zaten hepiniz resmi görüyorsunuz. Bu süreçte üzdüğüm arkadaşımız varsa şahsen çok üzgünüm ve kendilerinden özür diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.