Burak Bozan: 'Bazen top girmiyor'

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya geldi.



Galatasaray, Gaziantep FK'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.



Maçın ardından konuşan Gaziantep FK futbolcusu Burak Bozan açıklamalarda bulundu.



Burak Bozan, "Sahada çok iyi bir oyun vardı. Pozisyonlara girdik ama top girmedi, bazen girmiyor. 9 maçtır kaybetmiyorduk içeride, üzgünüz. Kafamızı kaldırıp Göztepe maçına odaklanmamız lazım." dedi.