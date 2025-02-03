Burak Bozan: "Bazen top girmiyor"

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile karşılaşan Gaziantep FK'da Burak Bozan açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Burak Bozan: 'Bazen top girmiyor'
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03 Şubat 2025 22:33
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya geldi. 

Galatasaray, Gaziantep FK'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Maçın ardından konuşan Gaziantep FK futbolcusu Burak Bozan açıklamalarda bulundu.

Burak Bozan, "Sahada çok iyi bir oyun vardı. Pozisyonlara girdik ama top girmedi, bazen girmiyor. 9 maçtır kaybetmiyorduk içeride, üzgünüz. Kafamızı kaldırıp Göztepe maçına odaklanmamız lazım." dedi.
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