Buket Gülübay yeniden VakıfBank'ta

VakıfBank, geçtiğimiz 2 sezon Sistem9 Yeşilyurt'ta kiralık forma giyen eski oyuncusu Buket Gülübay'ı yeniden renklerine kattı.



Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki pasörün, altyapısından yetiştiği kulüple yeni sözleşme imzaladığı duyuruldu.



Buket, VakıfBank formasıyla 2018-2019 sezonunda bir FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu, bir Türkiye Ligi şampiyonluğu ve bir de CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğü elde etmişti.



