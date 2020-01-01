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Bucks, Giannis'in oynaması ihtimalini "şüpheli" olarak listeledi

Milwaukee Bucks, Pazar günü Miami Heat'e karşı 118-115 skorla aldığı galibiyetinin ilk yarısında sağ ayak bileği burkulmasıyla kaybettiği Giannis Antetokounmpo'nun 5. maçta oynamasını şüpheli olarak listeledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks, Pazar günü Miami Heat'e karşı 118-115 skorla aldığı galibiyetinin ilk yarısında sağ ayak bileği burkulmasıyla kaybettiği Giannis Antetokounmpo'nun 5. maçta oynamasını şüpheli olarak listeledi.

Bucks koçu Mike Budenholzer, süper yıldızıyla ilgili şöyle bir güncelleme yaptı:

"Giannis, dediğimiz gibi, günün her saati tedavi görüyor ve kendisini uygun hale getirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Sahada, kelimenin tam anlamıyla birkaç savunma ve hücum durumundan geçtik. Sadece yarı sahada biraz sabit çalışma yaptık. Buna katılım sağlayabildi, ama bence pek büyük bir şey değildi, bu yüzden çok aldanmamak lazım."

Antetokounmpo'nun sağ ayak bileği burkulması durumundan ötürü, 4. maçta oynama kararı, maç anında verilen bir karardı. Giannis bileğini, maçın ikinci çeyreğinin bitimine birkaç dakika kala yeniden sakatlamıştı.

Budenholzer'ın, 25 yaşındaki yıldızın sakat ayak bileğinin üzerine basamadığı veya sıçrayamadığından ötürü, Giannis'i tekrar oyuna sokma olasılığını değerlendirmediği bildirilmişti.

Bucks, Heat'e karşı seride süpürülmeyi önlemek için dayanmış olsa da, Antetokounmpo'nun bu geceki maçta oynayamaması durumunda, giderek daha zor bir görevle karşı karşıya kalacak.


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