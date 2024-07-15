Bucaspor, Oğuz Aydın'ı bekliyor!

Bucaspor, Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe'ye transferini bekliyor. İzmir temsilcisi, milli futbolcunun imza atması halinde bu transferden pay alacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Bucaspor, Oğuz Aydın'ı bekliyor!
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15 Temmuz 2024 15:32
TFF 2'nci Lig takımlarından Bucaspor 1928'de gözler kulübün eski oyuncularından Oğuz Aydın'ın transferine çevrildi.

Alanyaspor'da forma giyen gurbetçi oyuncuyla Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilirken, resmi imzalar atıldığında İzmir temsilcisi bu transferde yüzde 15 pay alma hakkı kazanacak.

Hollanda ekibi AZ Alkmaar altyapısından 2016 yılında Bucaspor altyapısına transfer olan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de sarı-lacivertli formayı terlettikten sonra 2021'de Alanyaspor'a transfer olmuştu.

Fenerbahçe'nin Oğuz'u 6 milyon Euro'ya transfer ettiği iddia edilirken, Bucaspor bu transferden 900 bin Euro gelir elde etme hakkı kazanacak.

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