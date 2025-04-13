Bucaspor 1928, Play-Off şansını kaçırdı!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bucaspor 1928, Play-Off umudunu kaybetti.

Haber; DHA, Fotoğraf; X.com
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Bucaspor 1928, Play-Off şansını kaçırdı!
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13 Nisan 2025 15:00
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Elazığspor'a 3-0 kaybeden Bucaspor 1928, Play-Off yarışında havlu attı.

Bu maçta önce deplasmanlarda üst üste Karacabey Belediyespor ve Vanspor'a kaybeden sarı-lacivertliler Elazığspor'a yenilerek 3'te 0 yaptı ve resmen ilk 6'ya girme şansını kaçırdı.

45 puanda kalan Bucaspor 1928, kalan 3 müsabakada Menemen FK (D), 68 Aksaray Belediyespor ve Arnavutköy Belediyespor'la (D) karşı karşıya gelip sezonu tamamlayacak.
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