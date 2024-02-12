Bucaspor 1928 çıkışı derbide yaptı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off potasında yer alan Bucaspor 1928, İzmir derbisinde evinde Altınordu'yu tek golle yenerek rahat nefes aldı.



Özellikle sezonun ikinci yarısında inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan sarı-lacivertliler, bitime 5 dakika kala yeni golcüsü Ömer Şişmanoğlu ile zafere uzandı.



Bu sonuçla 45 puana yükselip 5'inci sıraya adını yazdıran Bucaspor 1928'in teknik patronu Cüneyt Dumlupınar kritik bir maçı kazandıklarını söyledi. Altınordu'nun da genç bir takım olduğunu vurgulayan Dumlupınar, "Evimizdeki derbiyi kazanmak hepimizi mutlu etti. Üst sıralarda yolumuza devam ediyoruz. Yeni transferlerimizin uyum sağlamasıyla iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz" dedi.



Bucaspor bu hafta deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'la karşı karşıya gelecek.



