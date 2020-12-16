Bu kez de Galatasaray'a önerildi. Kalu

Bu sezon Bordeaux'da ikinci kez kadro dışı bırakılan Samuel Kalu, Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'a da teklif edildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Bu kez de Galatasaray'a önerildi. Kalu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Aralık 2020 09:52
Bu sezon Bordeaux'da ikinci kez kadro dışı bırakılan Samuel Kalu, F.Bahçe'nin ardından G.Saray'a da teklif edildi.

Fransa'da kadro dışı bırakılan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 3 haftadır oynamıyor. Menajerinin, sarı-kırmızılıların da kapısını çaldığı öğrenildi.

Kalu hakkında son kararı Fatih Terim verecek.

23 yaşındaki Nijeryalı bu sezon Ligue 1'de oynadığı 7 maçta 2 gol atıp 1 asist yaptı.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için