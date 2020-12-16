Bu kez de Galatasaray'a önerildi. Kalu

Bu sezon Bordeaux'da ikinci kez kadro dışı bırakılan Samuel Kalu, F.Bahçe'nin ardından G.Saray'a da teklif edildi.Fransa'da kadro dışı bırakılan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 3 haftadır oynamıyor. Menajerinin, sarı-kırmızılıların da kapısını çaldığı öğrenildi.Kalu hakkında son kararı Fatih Terim verecek.23 yaşındaki Nijeryalı bu sezon Ligue 1'de oynadığı 7 maçta 2 gol atıp 1 asist yaptı.