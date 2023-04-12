Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, bu sezon bir All-NBA kadrosunda yer almayı "fazlasıyla hak ettiğini" söyledi.



Brown, bu sezon kariyerinde ikinci kez All-Star olmasına rağmen, şu ana dek hiçbir All-NBA takımına seçilmemişti.



Celtics yıldızı, takım başarısı kadar bireysel performansıyla da bu yıl seçilmeyi fazlasıyla hak ettiğini düşünüyor:



"Fazlasıyla hak ettiğimi düşünüyorum. Ligin en iyi ikinci takımındayım. Kazanmaya yönelik oynadım, takımıma liderlik ettim, sayı krallığında ilk 10'dayım ve verimliyim de. Kriterlere baktığınızda, hepsini fazlasıyla karşıladığımı düşünüyorum. Sezonun büyük bölümünde baskın bir ekiptik. Yeteri kadar oynadım da, insanlar daha ne istiyor?"



Brown, Doğu Konferansı'nı 57 galibiyet ve 25 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Boston'da bu sezon maç başına 26.6 sayı, 6.9 ribaund ve 3.5 asist ortalamalarıyla oynamıştı.





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