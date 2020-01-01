Broussard: "Warriors ve Heat, Giannis'i en çok kovalayacak takımlar!"

Spor analisti Chris Broussard'a göre, Golden State Warriors ve Miami Heat ekipleri, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'yu alma yarışında ön sırada yer alıyorlar.



NBA'in geri dönmesine bir aydan fazla zaman var ve şimdiden, ligin en büyük yıldızları hakkında büyük söylentiler görülüyor. Son günlerde, ligdeki en büyük dedikodulardan biri, Giannis'in bir sonraki takımının hangisi olacağı üzerine.



Giannis, Milwaukee Bucks ile kötü bir zaman geçirmiyor, ancak mevcut söylenenler, Milwaukee ile sözleşmesi bittikten sonra farklı bir takım arayacağı şeklinde.



Warriors, Heat ve Toronto Raptors ekipleri, Greek Freak ile adı geçen takımlar olsa da, Broussard'a göre, rekabet sadece ikisi arasında:



"Golden State ve Miami'yi Toronto'nun önüne koyardım. Raptors'ın başkanı Masai Ujiri, Giannis gibi Afrikan yerlisi. Orada bir bağlantı var. Onlar uluslararası bir takım. Giannis'in, tipik bir Amerikan doğumlu yıldızın sahip olduğu çekiciliğe sahip olduğunu sanmıyorum, yani Toronto'nun büyük bir şansı olduğunu söyleyemem, ama (başka bir analist) Nick Wright'ın dediği kadar tamamen olmaz da diyemem."



