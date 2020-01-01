Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

"Brooklyn, Jamal Crawford ile halen görüşüyor" iddiası!

Brooklyn Nets'in serbest oyuncu Jamal Crawford ile görüşmelerinin devam ettiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets'in serbest oyuncu Jamal Crawford ile görüşmelerinin devam ettiği iddia edildi.

Yahoo Sports muhabiri Chris Haynes'e göre Nets, takımla bubble'da bulunmuş olan Crawford ile hala görüşmelerde bulunuyor.

Haynes, 'Posted Up' adlı podcast'inde, Crawford'ın bubble döneminde kendisini sınırlayan bir hamstring sakatlığı olduğunu açıkladı:

"Ama listede olması gereken bir adam da, Jamal Crawford. Jamal, bubble sırasında hamstring sakatlığı geçirmişti. Ve bu, ölü sezonda yapabileceklerini engellemişti. Ama kendisi halen konuştukları ve görüştükleri biri. Yani alacakları biri de olabilir."

Spencer Dinwiddie'nin sezonunu kapatmasına neden olan sakatlığı nedeniyle kaybedilmesinin ardından, Nets kendisinin yerine bir yedek oyuncu arıyor olabilir.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal