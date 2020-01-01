"Brooklyn, Jamal Crawford ile halen görüşüyor" iddiası!

Brooklyn Nets'in serbest oyuncu Jamal Crawford ile görüşmelerinin devam ettiği iddia edildi.



Yahoo Sports muhabiri Chris Haynes'e göre Nets, takımla bubble'da bulunmuş olan Crawford ile hala görüşmelerde bulunuyor.



Haynes, 'Posted Up' adlı podcast'inde, Crawford'ın bubble döneminde kendisini sınırlayan bir hamstring sakatlığı olduğunu açıkladı:



"Ama listede olması gereken bir adam da, Jamal Crawford. Jamal, bubble sırasında hamstring sakatlığı geçirmişti. Ve bu, ölü sezonda yapabileceklerini engellemişti. Ama kendisi halen konuştukları ve görüştükleri biri. Yani alacakları biri de olabilir."



Spencer Dinwiddie'nin sezonunu kapatmasına neden olan sakatlığı nedeniyle kaybedilmesinin ardından, Nets kendisinin yerine bir yedek oyuncu arıyor olabilir.



