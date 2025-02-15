Brighton, Chelsea'yi paramparça etti

Premier Lig'in 25. haftasında Brighton evinde Chelsea'yi 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Brighton, Chelsea'yi paramparça etti
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15 Şubat 2025 00:59
Son güncelleme 15 Şubat 2025 01:01
Premier Lig'in 25. haftasında Fabian Hürzeler'in ekibi Brighton evinde Enzo Maresca'nın yönetimindeki Chelsea'yi 3-0 mağlup etti.

AMEX Stadyumu'nda oynanan maçta Brighton'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Kaoru Mitoma, 38 ve 63. dakikalarda ise Yankuba Minteh kaydetti.

Brighton'da sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu kadroda yer almadı.

Chelsea, karşılaşmada rakip kaleye gönderdiği 8 şutun hiçbirinde kaleyi tutturamadı.

Bu sonuçla birlikte 2 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Brighton puanını 37'ye yükseltirken ligdeki son 9 maçından sadece 2 galibiyet çıkarabilen Chelsea 43 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Brighton deplasmanda Southampton'a konuk olurken, Chelsea deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak.


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