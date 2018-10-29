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Brezilya'da Sao Paulo'nun futbolcusu ölü bulundu!

Brezilya Ligi ekiplerinden Sao Paulo'nun 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Daniel Correa Freitas, Brezilya'da ölü bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Brezilya'da Sao Paulo'nun futbolcusu ölü bulundu!
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29 Ekim 2018 17:42
Brezilya Ligi takımlarından Sao Paulo'nun 24 yaşındaki orta sahası Daniel Correa Freitas, Brezilya'da ölü bulundu.

Sao Paulo kulübü, genç futbolcunun öldüğünü doğrularken ailesine ve sevdiklerine baş sağlığı dilediler.

BOĞAZINDA BIÇAK DARBESİ...

Öte yandan Daniel Correa Freitas'ın boğazında iki tane derin bıçak izine rastlandığı belirtildi.

Bonservisi Sao Paulo'da bulunan Daniel Correa Freitas, son olarak 2. Lig takımlarından Sao Bento forması giyiyodu.

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