Brezilya'yı yenen Bolivya tarih yazdı!

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya'yı 1-0 mağlup eden Bolivya, play-off biletini kaptı. Arjantin ise Ekvador'a Enner Valencia'nın golüyle boyun eğdi.

calendar 10 Eylül 2025 13:55 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2025 14:01
Haber: AA, Fotoğraf: FIFA.com
2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya'yı 1-0 yenen Bolivya, Dünya Kupası play-off'larına kaldı.
 
Bolivya'nın El Alto şehrindeki Estadio Municipal El Alto'da oynanan karşılaşmada, ev sahibi ekip 45+4'de Miguel Terceros'un penaltıdan attığı golle maçtan galip ayrıldı.
 
Güney Amerika Elemeleri'nde grubunu 20 puanla 7. sırada tamamlayan Bolivya, Dünya Kupası için play-off oynayacak.
 
Günün diğer maçında, Arjantin deplasmanda Ekvador'a Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Enner Valencia'nin 45+13'de penaltıdan kaydettiği golle 1-0 mağlup oldu.
 
Maçın 31. dakikasında Arjantin'in defansı Nicolas Otamendi ile Ekvador'un orta sahası Moises Caicedo, 50. dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.
 
Alınan sonuçlarla lider Arjantin'in yanı sıra Ekvador, Kolombiya, Uruguay, Brezilya ve Paraguay Dünya Kupası'na doğrudan katılmaya hak kazandı.
 
Güney Amerika Elemeleri'nde diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
 
Peru-Paraguay: 0-1
 
Venezuela-Kolombiya: 3-6
 
Şili-Uruguay: 0-0
