Brezilya'nin yeni hocası Dorival Junior oldu

Brezilya Milli Futbol Takımı'nda Dorival Junior dönemi resmen başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Brezilya'nin yeni hocası Dorival Junior oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ocak 2024 02:03
Brezilya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Dorival Junior getirildi.

Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, takımda geçici teknik direktörlük görevi üstlenen Fernando Diniz'in yerine 61 yaşındaki Dorival Junior ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Ülkesinde Atletico Mineiro, Athletico Paranaense, Santos, Cruzeiro, Coritiba, Internacional, Vasco da Gama, Fluminense ve Palmeiras gibi takımlarda görev alan Brezilyalı teknik adam, son olarak geçen yıl Sao Paulo'yu çalıştırmıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery