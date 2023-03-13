Brezilya'da Ancelotti planı!

Brezilya Futbol Federasyonu, milli takımın başına Carlo Ancelotti'yi getirmek istiyor.



Brezilya basınında yer alan habere göre, federasyonun ilk hedefinin Real Madrid'i çalıştıran deneyimli teknik adam Carlo Ancelotti olduğu belirtildi.



Federasyon Başkanı Ednaldo Rodrigues'in, nisan ayında Avrupa'ya bir seyahat düzenleyeceği aktarıldı. Rodrigues'in, bu seyahat sırasında Real Madrid ve Ancelotti ile temasta bulunacağı belirtildi.



Öte yandan Brezilya Milli Takımı için listede Jose Mourinho ve başka Avrupalı antrenörler de yer aldığı ifade edildi.



63 yaşındaki Carlo Ancelotti'nin, Real Madrid ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. The Athletic, geçtiğimiz günlerde, Real Madrid'in, bu yılı kupasız tamamlaması halinde Ancelotti ile yollarını ayıracağını öne sürmüştü.





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