Boston Celtics'in basketbol operasyonları başkanı Brad Stevens, 2023-24 NBA Yılın Yöneticisi ödülüne layık görüldü.



Stevens'ın liderliğinde Celtics, 2023-24 normal sezonunda NBA'in en iyisi olan 64-18'lik bir derece yakaladı ve başlangıç kadrosunun ayrılmaz üyeleri olan guard Jrue Holiday ve forvet Kristaps Porzingis gibi kayda değer eklemeler, Boston'ın performansında büyük rol oynadı.



Stevens, ödülü alma yolunda oylamalarda 16'sı birincilik oyu da dahil olmak üzere toplam 101 puan toplayarak başarıya ulaşmış oldu.



Oklahoma City Thunder'dan Sam Presti 47 puanla ikinci sırayı alırken, Minnesota Timberwolves'tan Tim Connelly ise 29 puanla üçüncü sırayı aldı.



Ödülün diğer önemli adayları arasında 27 puan toplayan New York Knicks'ten Leon Rose ve oylama sürecinde 11 puan toplayan Dallas Mavericks'ten Nico Harrison yer aldı.





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