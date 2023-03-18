BOTAŞ deplasmanda güldü!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu'nun 23. haftasında BOTAŞ, uzatmalarda Çankaya Üniversitesi'ni 88-82 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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BOTAŞ deplasmanda güldü!
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18 Mart 2023 00:07
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu'nun 23. haftasında BOTAŞ, uzatmalarda Çankaya Üniversitesi'ni 88-82 mağlup etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Tolga Edis, Haldun Çoban, Almina Kocabaş

Çankaya Üniversitesi: Zellous 22, Ayşe Cora 15, White 22, Gülse Uğur 13, Melike Yalçınkaya Bingül, Gizem Tüzün 7, Melike Tuğba Oral 3

BOTAŞ: Melis Gülcan 4, Ayşegül Günay Aladağ 21, Hatice Pelin Gülçelik 2, Sevgi Uzun 11, Sehernaz Çidal 5, Meltem Avcı 2, Macaulay 14, McCall 9, Doyle 20

1. Periyot: 29-23

Devre: 49-42

3. Periyot: 65-61

Normal süre: 76-76

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