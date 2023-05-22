Bosna Hersek'teki Judo Avrupa Kupası sona erdi

Bosna Hersek'te düzenlenen Judo Avrupa Kupası sona erdi.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Saraybosna'daki organizasyonun son gününde +78 kiloda Kübranur Esir, bronz madalya mücadelesinde Hırvat İvana Maraniç'le karşılaştı.
Rakibini mağlup eden Kübranur, bronz madalyanın sahibi oldu.
Aynı sıkletteki milli sporcu Mine Kalender, Polonyalı Anna Zaleczna'ya yenilerek organizasyonu beşinci bitirdi.
Milli sporcular, Avrupa Kupası'nı 6 madalyayla tamamladı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Saraybosna'daki organizasyonun son gününde +78 kiloda Kübranur Esir, bronz madalya mücadelesinde Hırvat İvana Maraniç'le karşılaştı.
Rakibini mağlup eden Kübranur, bronz madalyanın sahibi oldu.
Aynı sıkletteki milli sporcu Mine Kalender, Polonyalı Anna Zaleczna'ya yenilerek organizasyonu beşinci bitirdi.
Milli sporcular, Avrupa Kupası'nı 6 madalyayla tamamladı.