Borussia Dortmund, yeni hocasını açıkladı!

Borussia Dortmund, Marco Rose'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Edin Terzic'in getirildiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Borussia Dortmund, yeni hocasını açıkladı!
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23 Mayıs 2022 16:09
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, yeni hocasını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Marco Rose sonrası teknik direktörlüğe Edin Terzic'in getirildiği duyuruldu. Terzic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulübün duyurusunda, açıklamalarına yer verilen Terzic, "Birçok insan Borussia Dortmund'un benim hayatımda ne kadar önemli bir rolü olduğunu bilmeli. Bu nedenle büyük bir sorumluluğu bana teslim ettikleri için teşekkür ediyorum. Takımın ve kulübün başarısı için her şeyimizi vereceğiz" dedi.

Edin Terzic, ülkemizde Slaven Bilic döneminde Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak görev almıştı.

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