Borussia Dortmund'dan Katar ve Arabistan'a ret!

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, kulübün Katar ve Suudi Arabistan'dan sponsorluk anlaşmaları yapacağı iddialar hakkında açıklama yaptı.



Alman basınına konuşan Borussia Dortmund CEO Yardımcısı Carsten Cramer, medyada çıkan sponsorluk anlaşması iddialarını yalanladı.



Cramer yaptığı açıklamada, ''Sponsorluk alırken paranın nereden geldiğine bakıyoruz. Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen teklifleri siyasi sebeplerden dolayı kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.





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