Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçında Şanlıurfaspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Boluspor oldu.
Boluspor'a deplasmasnda galibiyeti getiren golü 50. dakikada Daniel Avramovski kaydetti.
Arka arkaya ligde son iki maçını kazanan Boluspor puanını 29'a yükseltti. Şanlıurfaspor 19 puand akaldı.
1. Lig'de gelecek hafta Şanlıurfaspor, Erzurumspor'a konuk olacak. Boluspor, Keçiörengücü deplasmanına çıkacak.
Boluspor'a deplasmasnda galibiyeti getiren golü 50. dakikada Daniel Avramovski kaydetti.
Arka arkaya ligde son iki maçını kazanan Boluspor puanını 29'a yükseltti. Şanlıurfaspor 19 puand akaldı.
1. Lig'de gelecek hafta Şanlıurfaspor, Erzurumspor'a konuk olacak. Boluspor, Keçiörengücü deplasmanına çıkacak.