10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-225'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-023'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-024'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-080'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Boluspor, Martin Boakye'yi renklerine bağladı

Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, Buriram United forması giyen 30 yaşındaki forvet Martin Boakye ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncu, kariyerinde birçok ülkede şampiyonluk sevinci yaşadı.

calendar 09 Ağustos 2025 16:24 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2025 16:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Boluspor, Martin Boakye'yi renklerine bağladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, forvet oyuncusu Martin Boakye'yi transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Tayland takımlarından Buriram United'de forma giyen 30 yaşındaki Martin Boakye ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

İtalya'da doğan futbolcunun, altyapı kariyerine Ponte dei Nori ve Solesinese takımlarında başladığı kaydedildi.


Profesyonel futbol kariyerine Avusturya'nın Kitzbühel takımında başlayan Boakye, ardından Hohenems takımında oynadı. Boakye, daha sonra Lüksemburg'un Jeunesse Esch, Hırvatistan'ın Slaven Belupo, Özbekistan'ın Andijon ve AGMK takımlarında forma giydi.

30 yaşındaki futbolcu, 2024 yılında Çin Süper Ligi takımı Qingdao Hainiu takımında oynadı, 2025 yılında transfer olduğu Tayland'ın Buriram United takımına da şampiyonluk, ASEAN Kulüpler Şampiyonası, Tayland Kupası ve Tayland Lig Kupası zaferleri yaşadı.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
4 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Konyaspor 1 1 0 0 1 0 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 1 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.