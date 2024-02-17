Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Boluspor, deplasmanda Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi.



Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'ndaki maçı konuk ekip 2-1 kazandı.



Mücadelede Tuzlaspor, 10. dakikada Daniel Avramovski ile öne geçti. Ev sahibi takım 31. dakikada Streli Mamba'nın penaltıdan attığı golle skoru eşitledi. Maçın 89. dakikasında ise Boluspor'dan Onur Ulaş rakip fileleri havalandırdı ve konuk ekip sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Bu sonucun ardından Tuzlaspor, 22 puanda kalırken Boluspor puanını 36'ya yükseltti.



Gelecek hafta Boluspor, Erzurumspor'u konuk edecek. Tuzlaspor ise Şanlıurfaspor'a konuk olacak.



Stat: Necmi Kadıoğlu



Hakemler: Yasin Kol, Kadir Beyaz, Emre Doğu



Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Zahit Çınar (Dk. 82 Sadık Baş), Gökhan Akkan, Gameli, Çağrı Giritlioğlu, Tidiany, Hikmet Çiftçi, Mehmet Coşkun, Novikovas, Stankovski (Dk. 67 Muhammed Akarslan), Mamba (Dk. 78 Ahmethan Köse)



Boluspor: Çağlar Akbaba, Anıl Koç (Dk. 67 Hakan Bilgiç), Oulare, Posmac, Onur Ulaş, Ercan Coşkun (Dk. 84 Berk Yıldız), Jefferson (Dk. 84 Hüsamettin Yener), Kubilay Sönmez (Dk. 81 İshak Karaoğul), Avramovski, Tunahan Çiçek (Dk. 81 İskandarli), Gigic



Goller: Dk. 10 Avramovski, Dk. 89 Onur Ulaş (Boluspor), Dk. 31 Mamba (Penaltıdan) (Tuzlaspor)



Sarı kartlar: Dk. 47 Stankovski (Tuzlaspor), Dk. 90+2 İskandarli (Boluspor)



